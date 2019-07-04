Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Имена двух героев-подводников включат в список бессмертного экипажа Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Что вспоминают педагоги об Андрее Воскресенском и Владимире Абанкине?
– Во сколько обойдутся управляющим компаниям выявленные Госжилнадзором недочеты в ремонте домов или отказ в их проведении?
– Оголенные провода, торчащие гвозди и сломанные доски. Когда Комсомольский парк приведут в порядок?
– Как севастопольская семья решилась на создание хозяйства по выращиванию малины и чем начинающим фермерам помогает государство?
Источник: Вести.Севастополь