Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Имена двух героев-подводников включат в список бессмертного экипажа Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Что вспоминают педагоги об Андрее Воскресенском и Владимире Абанкине?

– Во сколько обойдутся управляющим компаниям выявленные Госжилнадзором недочеты в ремонте домов или отказ в их проведении?

– Оголенные провода, торчащие гвозди и сломанные доски. Когда Комсомольский парк приведут в порядок?

– Как севастопольская семья решилась на создание хозяйства по выращиванию малины и чем начинающим фермерам помогает государство?

Источник: Вести.Севастополь