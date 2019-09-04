Вести Севастополь 4.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Несколько дней остаётся до выборов депутатов Законодательного собрания! Как всё-таки будут выглядеть участки для голосования в сёлах Байдарской долины?
– Поликлиника на Геннериха открыта после капитального ремонта! Как изменилось техническое оснащение?
– Работа на высоте! Началась модернизация труб котельных Севастополя!
– Живопись, танцы и музыка эпохи Возрождения! В Херсонесе проходит фестиваль «Терпсихора в Тавриде»!
<div class=”video”><iframe width=”auto” height=”auto” src=”https://www.youtube.com/embed/-skhGdc428U” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe></div>
Источник: Вести.Севастополь