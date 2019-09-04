Вести Севастополь 4.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Несколько дней остаётся до выборов депутатов Законодательного собрания! Как всё-таки будут выглядеть участки для голосования в сёлах Байдарской долины?

– Поликлиника на Геннериха открыта после капитального ремонта! Как изменилось техническое оснащение?

– Работа на высоте! Началась модернизация труб котельных Севастополя!

– Живопись, танцы и музыка эпохи Возрождения! В Херсонесе проходит фестиваль «Терпсихора в Тавриде»!

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Источник: Вести.Севастополь