Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 14:25

4 октября 2019     15
Вести Севастополь 4.10.2019

Главные темы выпуска:

– Следить за небом и выполнять научную миссию? Космические войска отмечают профессиональный праздник.

– Кинотворчество в кадетском училище. 10 тысяч кадет со всей России стали участниками форума юных талантов.

– В Севастополе отмечают День Учителя. Кто получил государственные награды в этом году?

– Мастер-класс от заслуженного мастера Владимира Япринцева. Чемпион по самбо из Беларуси раскрыл для севастопольских спортсменов некоторые секреты своей техники.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 4.10.2019
Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 14:25

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