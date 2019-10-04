Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Следить за небом и выполнять научную миссию? Космические войска отмечают профессиональный праздник.

– Кинотворчество в кадетском училище. 10 тысяч кадет со всей России стали участниками форума юных талантов.

– В Севастополе отмечают День Учителя. Кто получил государственные награды в этом году?

– Мастер-класс от заслуженного мастера Владимира Япринцева. Чемпион по самбо из Беларуси раскрыл для севастопольских спортсменов некоторые секреты своей техники.

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Источник: Вести.Севастополь