Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Что поможет спасателю? На Черноморском флоте провели учения по тушению пожара на буксире.

– Военные моряки сдали сегодня обязательные ежегодные нормативы по физподготовке. Какие санкции ждут двоечников?

– Следить за небом и выполнять научную миссию. В России сегодня – день космических войск.

– К профессиональному празднику готовятся учителя. Мужчина – педагог: исключение из правил или все-таки норма?

– Куда сходить в выходные? о самых заметных событиях – в рубрике «Афиша».

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Источник: Вести.Севастополь