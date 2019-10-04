Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Что поможет спасателю? На Черноморском флоте провели учения по тушению пожара на буксире.
– Военные моряки сдали сегодня обязательные ежегодные нормативы по физподготовке. Какие санкции ждут двоечников?
– Следить за небом и выполнять научную миссию. В России сегодня – день космических войск.
– К профессиональному празднику готовятся учителя. Мужчина – педагог: исключение из правил или все-таки норма?
– Куда сходить в выходные? о самых заметных событиях – в рубрике «Афиша».
Источник: Вести.Севастополь