Вести Севастополь 4.12.2019. Выпуск 11:25

4 декабря 2019     28
Вести Севастополь 4.12.2019

Главные темы выпуска:

– 95 свай установлено на участке трассы Таврида – они держат плиту над знаменитой пещерой с останками древних животных. Теперь над пещерой начали ездить автомобили.

– Ребенок за рулем. Обсуждение случая на парковке перед торговым центром, когда папа учил сына водить машину, вышло за пределы соцсетей.

– Один электрорегулировщик и большие перемены. Как поменялась схема движения на Северной стороне, благодаря новому светофору?

– «Умный город». В Севастополе подвели итоги реализации проекта.

Источник: Вести.Севастополь

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