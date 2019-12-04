Вести Севастополь 4.12.2019. Выпуск 17:00

4 декабря 2019     21
Вести Севастополь 4.12.2019

Главные темы выпуска:

– Не время тянуть с резиной. Сколько стоит замена шин? И что о тонкостях шиномонтажа говорит специалист с маникюром?

– По Крымскому мосту промчался двухэтажный поезд, а по трассе “Таврида” – машины – прямо над пещерой, где найдены кости мастодонта и древнего тигра.

– Урок чтения в детском саду прервали спасатели. Тревога была учебной. Но удалось ли эвакуировать детей в положенное время?

– В Севастополе восстанавливают музей военных строителей. Когда открытие? И как пройти на режимный объект, чтобы увидеть экспонаты?

Источник: Вести.Севастополь

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