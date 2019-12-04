Вести Севастополь 4.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Не время тянуть с резиной? Сколько стоит замена? И что о тонкостях шиномонтажа говорит специалист с маникюром?

– Урок чтения в детском саду прервали пожарные. Сколько времени ушло на эвакуацию детей?

– Последний в списке на капремонт. Как идёт реконструкция дома с уникальной архитектурой, который не является объектом культурного наследия?

– В Севастополе восстанавливают музей военных строителей. Когда открытие? И как увидеть экспонаты на режимной территории?

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Источник: Вести.Севастополь