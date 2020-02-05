Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 11:25

5 февраля 2020     20
Вести Севастополь 5.02.2020

Главные темы выпуска:

– Депутаты приняли закон о дополнительном выходном в Севастополе и определились с написанием словосочетания «Город-Герой». Первая в этом году сессия Законодательного собрания началась с изменения устава города.

– Благодаря поступлению новых аппаратов, врачи онкодиспансера быстрее и точнее смогут поставить диагноз.

– Из Орловки в Бахчисарай теперь придётся ехать по новому маршруту. А пока строительство трассы «Таврида» требует полного ограничения движения.

– Освоить новую профессию или повысить квалификацию, находясь в декрете. В центре занятости женщинам готовы платить стипендию за обучение.

Источник: Вести.Севастополь

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