Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Последствия непогоды – поваленные деревья и оборванные провода. Какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?
– Охотничий домик Юсупова станет объектом судебных разбирательств. Почему здание оказалось заброшенным? И есть ли шанс на вторую жизнь?
– Участок трассы «Орловка – Бахчисарай» закрыт для движения. Как меняется схема транспортных потоков?
– Что такое распределённая опека? И кому она необходима? Севастополь присоединился к обсуждению закона, который позволит улучшить качество жизни инвалидов.
Источник: Вести.Севастополь