Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Последствия непогоды – поваленные деревья и оборванные провода. Какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?

– Охотничий домик Юсупова станет объектом судебных разбирательств. Почему здание оказалось заброшенным? И есть ли шанс на вторую жизнь?

– Участок трассы «Орловка – Бахчисарай» закрыт для движения. Как меняется схема транспортных потоков?

– Что такое распределённая опека? И кому она необходима? Севастополь присоединился к обсуждению закона, который позволит улучшить качество жизни инвалидов.

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Источник: Вести.Севастополь