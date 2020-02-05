Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет.
– Последствия непогоды – поваленные деревья и оборванные провода. Какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?
– Охотничий домик Юсупова станет объектом судебных разбирательств. Есть ли шанс у здания на вторую жизнь?
– В Севастополе усиливается контроль за свалками строительного мусора. Нарушителей ищут сотрудники природнадзора, общественники и казаки.
Источник: Вести.Севастополь