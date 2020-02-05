Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45

5 февраля 2020     13
Вести Севастополь 5.02.2020

Главные темы выпуска:

– Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет.

– Последствия непогоды – поваленные деревья и оборванные провода. Какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?

– Охотничий домик Юсупова станет объектом судебных разбирательств. Есть ли шанс у здания на вторую жизнь?

– В Севастополе усиливается контроль за свалками строительного мусора. Нарушителей ищут сотрудники природнадзора, общественники и казаки.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем
В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем

Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, 3 …


В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения
В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения

Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы …


Вести Севастополь 5.02.2020
Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет. – …


В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок
В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок

В Севастополе усиливается контроль за несанкционированными свалками и строительными компаниями, которые выгружают там мусор. Один такой стихийный полигон, находится в …


Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням
Выставка Дали в Манеже продлит часы работы по определенным дням

Организаторы выставки работ Сальвадора Дали в московском «Манеже» решили продлить работу экспозиции на час в определенные дни — теперь по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты