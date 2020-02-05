Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45

– В Севастополе усиливается контроль за свалками строительного мусора. Нарушителей ищут сотрудники природнадзора, общественники и казаки.

– Охотничий домик Юсупова станет объектом судебных разбирательств. Есть ли шанс у здания на вторую жизнь?

– Последствия непогоды – поваленные деревья и оборванные провода. Какой прогноз дают синоптики на ближайшие дни?

– Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет.

В России не рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Китаем Государство может компенсировать российским авиакомпаниям потери из-за ограничения авиасообщения с Китаем, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, 3 …



В октябре в России пройдет первая цифровая перепись населения Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы …



Вести Севастополь 5.02.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Севастопольцы, вернувшиеся из Китая, остаются под контролем врачей. Дефицита медицинских масок в аптеках города нет. – …



В Севастополе организовали патрулирование несанкционированных свалок В Севастополе усиливается контроль за несанкционированными свалками и строительными компаниями, которые выгружают там мусор. Один такой стихийный полигон, находится в …

