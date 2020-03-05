Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Штраф либо арест до трёх месяцев. Задержан подозреваемый в разрушении памятника неизвестному солдату.
– Историческая находка в Карантинной бухте. Какова дальнейшая судьба военной техники?
– Помочь пострадавшим в ДТП. В Севастополе прошёл региональный этап соревнований по аварийно-спасательным работам.
– Севастополь присоединился к проекту «Диалоги с Героями». На встречи с молодёжью приходят Герои войны и труда.
– И кто из севастопольских школьников самый весёлый и находчивый? Полуфинал региональной юниор-лиги.
Источник: Вести.Севастополь