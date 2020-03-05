Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 17:00

– И кто из севастопольских школьников самый весёлый и находчивый? Полуфинал региональной юниор-лиги.

– Севастополь присоединился к проекту «Диалоги с Героями». На встречи с молодёжью приходят Герои войны и труда.

– Помочь пострадавшим в ДТП. В Севастополе прошёл региональный этап соревнований по аварийно-спасательным работам.

– Штраф либо арест до трёх месяцев. Задержан подозреваемый в разрушении памятника неизвестному солдату.

Братскую могилу бойцов бронепоезда «Железняков» приведут в порядок В годы войны немцы называли его «Зеленый призрак». Легендарный бронепоезд “Железняков”. Малоизвестный факт – в Севастополе на закрытой территории Крымской …



Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Штраф либо арест до трёх месяцев. Задержан подозреваемый в разрушении памятника неизвестному солдату. – Историческая находка …



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