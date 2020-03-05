Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Историческая находка. Со дна Карантинной бухты подняли катер времён Великой Отечественной войны.
– По горячим следам. Задержан подозреваемый в надругательстве над могилой неизвестного солдата.
– Мемориальную табличку, посвященную командиру «Железнякова», восстановят к девятому мая. А кто взял шефство над захоронениями бойцов бронепоезда?
– Школьные и дворовые команды – на профессиональном поле. В Севастополе стартовал региональный этап турнира «Кожаный мяч».
Источник: Вести.Севастополь