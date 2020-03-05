Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 20:45

5 марта 2020     20
Вести Севастополь 5.03.2020

Главные темы выпуска:

– Историческая находка. Со дна Карантинной бухты подняли катер времён Великой Отечественной войны.

– По горячим следам. Задержан подозреваемый в надругательстве над могилой неизвестного солдата.

– Мемориальную табличку, посвященную командиру «Железнякова», восстановят к девятому мая. А кто взял шефство над захоронениями бойцов бронепоезда?

– Школьные и дворовые команды – на профессиональном поле. В Севастополе стартовал региональный этап турнира «Кожаный мяч».

Источник: Вести.Севастополь

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