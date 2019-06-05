Вести Севастополь 5.06.2019 Выпуск 11:25

5 июня 2019     20
Вести Севастополь 5.06

Главные темы выпуска:

– Правительство Севастополя обратится в суд из-за генерального плана города. Почему времени, отведённого на публикацию документа, оказалось недостаточно?

– Почему не полностью востребован потенциал людей с ограничениями по здоровью? Соревнования “Абилимпикс” как возможность показать мастерство.

– Гастроли театра российской армии. Что покажут артисты на сцене театра флота и на площадке под открытым небом?

– Бал роз открылся в Никитском ботаническом саду. Посетители увидят лучшие сорта, выведенные в Крыму за два века.

Источник: Вести Севастополя

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