Вести Севастополь 5.06.2019 Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Правительство Севастополя обратится в суд из-за генерального плана города. Почему времени, отведённого на публикацию документа, оказалось недостаточно?
– Почему не полностью востребован потенциал людей с ограничениями по здоровью? Соревнования “Абилимпикс” как возможность показать мастерство.
– Гастроли театра российской армии. Что покажут артисты на сцене театра флота и на площадке под открытым небом?
– Бал роз открылся в Никитском ботаническом саду. Посетители увидят лучшие сорта, выведенные в Крыму за два века.
Источник: Вести Севастополя