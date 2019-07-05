Вести Севастополь 5.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Есть ли молоко в молочных продуктах? И как найти натуральную сметану, творог или йогурт на полках севастопольских магазинов?
– Ключ к новой жизни. На улице Корчагина сдали дом, в который более 10 лет не могли въехать дольщики
– На какие направления в системе здравоохранения Севастополя планируют израсходовать субвенцию от федерального центра?
– Атмосфера располагает. Мостик влюбленных на Приморском бульваре вошел в пятерку лучших мест России для поцелуев.
Источник: Вести.Севастополь