Вести Севастополь 5.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Есть ли молоко в молочных продуктах? И как найти натуральную сметану, творог или йогурт на полках севастопольских магазинов?

– Ключ к новой жизни. На улице Корчагина сдали дом, в который более 10 лет не могли въехать дольщики

– На какие направления в системе здравоохранения Севастополя планируют израсходовать субвенцию от федерального центра?

– Атмосфера располагает. Мостик влюбленных на Приморском бульваре вошел в пятерку лучших мест России для поцелуев.

Источник: Вести.Севастополь