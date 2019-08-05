Вести Севастополь 5.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Миллион рублей – компенсация за сгоревший дом, но как ее получить? Как живёт семья погорельцев Терентьевых, пока в правительстве собирают справки, что пожар не имеет криминального характера?

– Жители Столетовского проспекта добились строительства бесплатной парковки на пустыре, где власти предлагали им разместить рынок.

– Он написал более двухсот оркестровых произведений и песен. Композитор Яков Машарский отметил 90-летний юбилей.

– После заплыва из Азии в Европу трем севастопольцам присвоен титул межконтинентальных пловцов. Что было самым сложным в покорении Босфора?

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Источник: Вести.Севастополь