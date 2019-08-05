Вести Севастополь 5.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Миллион рублей – компенсация за сгоревший дом, но как ее получить? Как живёт семья погорельцев Терентьевых, пока в правительстве собирают справки, что пожар не имеет криминального характера?
– Жители Столетовского проспекта добились строительства бесплатной парковки на пустыре, где власти предлагали им разместить рынок.
– Он написал более двухсот оркестровых произведений и песен. Композитор Яков Машарский отметил 90-летний юбилей.
– После заплыва из Азии в Европу трем севастопольцам присвоен титул межконтинентальных пловцов. Что было самым сложным в покорении Босфора?
Источник: Вести.Севастополь