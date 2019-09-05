Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 14:25

5 сентября 2019     18
Вести Севастополь 5.09.2019

Главные темы выпуска:

Вести ФМ – Севастополь – 2 года. Зачем ведущие перед эфиром здороваются с аппаратурой, и что ждет радиослушателей в новом сезоне?

– Предпринимателей попросят подвинуться. На Фиолентовском шоссе появятся новые пешеходные переходы.

– Второй шанс. Более 600 учеников школ, которым не удалось сдать ЕГЭ в основной период, смогут показать свои знания в сентябре.

– В меньшинстве, но не в обиде. Футбольный клуб Севастополь смог удержать равный счет с командой из Евпатории.

– Променять автомобиль премиум-класса на дом на колесах. Что заставило пару из Москвы бросить все и путешествовать по России в необычном экодоме, который они сами и построили?

Источник: Вести.Севастополь

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