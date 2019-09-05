Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Что ждёт жилищный рынок города после нововведений в законе о долевом строительстве? Перспективы обсудили эксперты.

– Как сделать дороги Севастополя безопаснее? Что изменится на Фиолентовском шоссе после инспекции чиновников и общественников?

– Проект “Аллея русской славы” теперь и в Севастополе. В школе №22 открыли памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Острякову.

– Радио «Вести ФМ – Севастополь» исполнилось два года! Какие новинки готовят для севастопольских радиослушателей в новом сезоне?

– Их поставляют в рестораны Севастополя, Крыма и даже Петербурга. В Ласпи стартовал сезон сбора устриц.

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Источник: Вести.Севастополь