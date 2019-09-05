Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Что ждёт жилищный рынок города после нововведений в законе о долевом строительстве? Перспективы обсудили эксперты.
– Как сделать дороги Севастополя безопаснее? Что изменится на Фиолентовском шоссе после инспекции чиновников и общественников?
– Проект “Аллея русской славы” теперь и в Севастополе. В школе №22 открыли памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Острякову.
– Радио «Вести ФМ – Севастополь» исполнилось два года! Какие новинки готовят для севастопольских радиослушателей в новом сезоне?
– Их поставляют в рестораны Севастополя, Крыма и даже Петербурга. В Ласпи стартовал сезон сбора устриц.
Источник: Вести.Севастополь