Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 17:00

5 сентября 2019     18
Вести Севастополь 5.09.2019

Главные темы выпуска:

– Что ждёт жилищный рынок города после нововведений в законе о долевом строительстве? Перспективы обсудили эксперты.

– Как сделать дороги Севастополя безопаснее? Что изменится на Фиолентовском шоссе после инспекции чиновников и общественников?

– Проект “Аллея русской славы” теперь и в Севастополе. В школе №22 открыли памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Острякову.

– Радио «Вести ФМ – Севастополь» исполнилось два года! Какие новинки готовят для севастопольских радиослушателей в новом сезоне?

– Их поставляют в рестораны Севастополя, Крыма и даже Петербурга. В Ласпи стартовал сезон сбора устриц.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 5.09.2019
Вести Севастополь 5.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Что ждёт жилищный рынок города после нововведений в законе о долевом строительстве? Перспективы обсудили эксперты. – …



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