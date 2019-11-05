Вести Севастополь 5.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– На Большой Морской изменилась схема движения: левую полосу 7 ноября закроют для машин. На каких улицах теперь можно бесплатно припарковать автомобиль?

– Международное сотрудничество набирает обороты. Глава Севастополя и губернатор Тартуса обсудили старт морского сообщения.

– Причал в Троицкой бухте готов больше, чем на половину. А в следующем году в Севастополе планируют реконструировать более десяти причалов.

– День народного единства. Как Севастополь отметил праздник?

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Источник: Вести.Севастополь