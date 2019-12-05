Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Спилить, чтобы сохранить. По каким принципам производят санитарную вырубку деревьев на Максимовой даче?
– Переобуться к зиме или ездить на летней? Что советуют работники станций шиномонтажа для южной зимы?
– Для предпринимателей продлят договоры на работу нестационарных торговых объектов. Информацию о том, что за это нужно платить, распространяют мошенники.
– В Севастополе возродят музей военных строителей. Что он расскажет о трудовых подвигах тех, кто восстанавливал Севастополь после Первой и Второй обороны?
Источник: Вести.Севастополь