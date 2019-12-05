Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Спилить, чтобы сохранить. По каким принципам производят санитарную вырубку деревьев на Максимовой даче?

– Переобуться к зиме или ездить на летней? Что советуют работники станций шиномонтажа для южной зимы?

– Для предпринимателей продлят договоры на работу нестационарных торговых объектов. Информацию о том, что за это нужно платить, распространяют мошенники.

– В Севастополе возродят музей военных строителей. Что он расскажет о трудовых подвигах тех, кто восстанавливал Севастополь после Первой и Второй обороны?

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Источник: Вести.Севастополь