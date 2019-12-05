Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Вандалы первыми оценили качество реконструкции парка в Учкуевке. Что пытаются вынести грабители, пока строители заканчивают обустройство парка? И как будут ловить расхитителей городского имущества?
– В школе №6 отремонтировали классы для младших учеников. Удалось ли соблюсти все современные стандарты в здании 19 века? И на что обратил внимание глава города?
– В школе водолазов экзамен сдают в безвоздушной среде. Как курсанты подтверждали квалификацию водолазов?
– Ночью будет закрыто движение по мосту через суходол на ул. Пожарова.
Источник: Вести.Севастополь