Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Вандалы первыми оценили качество реконструкции парка в Учкуевке. Что пытаются вынести грабители, пока строители заканчивают обустройство парка? И как будут ловить расхитителей городского имущества?

– В школе №6 отремонтировали классы для младших учеников. Удалось ли соблюсти все современные стандарты в здании 19 века? И на что обратил внимание глава города?

– В школе водолазов экзамен сдают в безвоздушной среде. Как курсанты подтверждали квалификацию водолазов?

– Ночью будет закрыто движение по мосту через суходол на ул. Пожарова.

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Источник: Вести.Севастополь