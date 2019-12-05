Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Севастополе попытались ограбить парк, где идёт реконструкция. Как власти ответят на действия вандалов в Учкуевке?
– Здание 19 века отремонтировали по стандартам 21-ого. Младшие классы шестой школы вернулись на занятия в обновлённый корпус.
– Действуют пилой и садовым варом. Максимову дачу очищают от деревьев. Сколько стволов пойдут под снос?
– Экзамены под водой. Курсанты на практике подтвердили квалификацию водолазов-глубоководников.
– Во всемирный день волонтёра наградили сотрудника нашей телерадиокомпании.
Источник: Вести.Севастополь