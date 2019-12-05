Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 20:45

– Во всемирный день волонтёра наградили сотрудника нашей телерадиокомпании.

– Экзамены под водой. Курсанты на практике подтвердили квалификацию водолазов-глубоководников.

– Действуют пилой и садовым варом. Максимову дачу очищают от деревьев. Сколько стволов пойдут под снос?

– Здание 19 века отремонтировали по стандартам 21-ого. Младшие классы шестой школы вернулись на занятия в обновлённый корпус.

– В Севастополе попытались ограбить парк, где идёт реконструкция. Как власти ответят на действия вандалов в Учкуевке?

Как прошла пресная встреча Дмитрия Медведева с представителями 20 телеканалов (ВИДЕО) На итоговую пресс-конференцию Дмитрия Медведева пригласили шоуменов, блогеров и даже детей. Среди журналистов, представлявших 20 телеканалов, оказались: Анастасия Ивлеева от «Пятницы», Юлия …



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Севастопольский омбудсмен рассказал об освобождении Игоря Кучерявого По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, родственники члена отделения партии «Единая Россия» связались с ним 4 …



Вести Севастополь 5.12.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – В Севастополе попытались ограбить парк, где идёт реконструкция. Как власти ответят на действия вандалов в Учкуевке? …

