Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Кто уберёт с пляжа мертвого дельфина? Туристы обнаружили тело и не сразу не нашли, кто мог бы помочь в этом вопросе.
– Опеку над людьми с ментальной инвалидностью смогут взять на себя добровольцы. Госдума во втором чтении готовится принять закон о распределенной опеке.
– Сезонный грипп и новый коронавирус – чего севастопольца опасаются больше?
– В Херсонесе Таврическом представили необычную для музея выставку.
– Посвящение в члены Российского движения школьников прошло в формате парада профессий.
Источник: Вести.Севастополь