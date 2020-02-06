Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 14:25

6 февраля 2020     17
Вести Севастополь 6.02.2020

Главные темы выпуска:

– Кто уберёт с пляжа мертвого дельфина? Туристы обнаружили тело и не сразу не нашли, кто мог бы помочь в этом вопросе. 

– Опеку над людьми с ментальной инвалидностью смогут взять на себя добровольцы. Госдума во втором чтении готовится принять закон о распределенной опеке.

– Сезонный грипп и новый коронавирус – чего севастопольца опасаются больше?

– В Херсонесе Таврическом представили необычную для музея выставку.

– Посвящение в члены Российского движения школьников прошло в формате парада профессий.

Источник: Вести.Севастополь

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