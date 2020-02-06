Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 17:00

– На Большой Морской заменят больше 150 фонарей. Новые конструкции уже поступают в Севастополь из северной столицы.

– Представительство Севастопольского госуниверситета в Сирии откроется уже в марте. Какие планы у педагогов и учёных?

– На набережной парка Победы прохожие обнаружили мёртвого дельфина. Куда обращаться, чтобы убрали тело?

– От памятника герою Великой Отечественной войны под окна жилого дома. Чем вызвана неожиданная перестановка мусорных контейнеров в Инкермане?

Спасатели предупредили о штормовом ветре в Петербурге 20:40 Спасатели предупредили о штормовом ветре и метели в Санкт-Петербурге. РИА Новости Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт …



Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества. Об …



Путин призвал навести порядок в высшем образовании страны Владимир Путин призвал последовательно убирать «вузы-пустышки» из страны. Об этом он сказал 6 февраля во время совместного заседания Государственного совета …



Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной Раде (ВИДЕО) Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде.На заседании 6 февраля парламент рассматривал …

