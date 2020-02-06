Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– От памятника герою Великой Отечественной войны под окна жилого дома. Чем вызвана неожиданная перестановка мусорных контейнеров в Инкермане?
– На набережной парка Победы прохожие обнаружили мёртвого дельфина. Куда обращаться, чтобы убрали тело?
– Представительство Севастопольского госуниверситета в Сирии откроется уже в марте. Какие планы у педагогов и учёных?
– На Большой Морской заменят больше 150 фонарей. Новые конструкции уже поступают в Севастополь из северной столицы.
Источник: Вести.Севастополь