Вести Севастополь 6.02.2020. Выпуск 20:45

6 февраля 2020     9
Вести Севастополь 6.02.2020

Главные темы выпуска:

– Развитие системы образования и поддержка науки. Врио губернатора Севастополя принял участие в заседании президиума Госсовета.

– Большую Морскую закроют полностью для движения. На сколько? И как меняется схема движения в центре города?

– От памятника герою Великой отечественной войны под окна жилого дома. Чем вызвана неожиданная перестановка мусорных контейнеров в Инкермане?

– На набережной в Севастополе прохожие обнаружили мёртвого дельфина. Куда обращаться, чтобы очистить территорию?

Источник: Вести.Севастополь

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