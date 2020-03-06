Вести Севастополь 6.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Новое оборудование в севастопольском травмпункте. В чём преимущества современного аппарата для рентгенографии?
– Неработающие приборы учёта и затопленные подвалы. Какие ещё нарушения в работе управляющих компаний выявили инспекторы Госжилнадзора?
– Сорок лет на Черноморском флоте. Почему Ольга Чернышева не представляет свою жизнь без дальних морских походов?
– Главный атрибут предстоящего праздника – цветы. Какие букеты кроме цветочных дарят сейчас на 8 марта?
Источник: Вести.Севастополь