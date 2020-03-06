Вести Севастополь 6.03.2020. Выпуск 17:00

6 марта 2020     37
Вести Севастополь 6.03.2020

Главные темы выпуска:

– Новое оборудование в севастопольском травмпункте. В чём преимущества современного аппарата для рентгенографии?

– Неработающие приборы учёта и затопленные подвалы. Какие ещё нарушения в работе управляющих компаний выявили инспекторы Госжилнадзора?

– Сорок лет на Черноморском флоте. Почему Ольга Чернышева не представляет свою жизнь без дальних морских походов?

– Главный атрибут предстоящего праздника – цветы. Какие букеты кроме цветочных дарят сейчас на 8 марта?

Источник: Вести.Севастополь

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