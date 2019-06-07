Вести Севастополь 6.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Восстановить в прежнем виде. Внучка Алексея Максимова помогает воссоздать исторический облик усадьбы городского головы. Какой будет Максимова дача?
– В парке Учкуевка началось благоустройство. Контролируют работы общественники. Как подрядчик реагирует на просьбы людей?
– Пройти огонь и воду. В Севастополе соревнуются лучшие пожарные Южного военного округа.
– По дорогам истории. В Алупке планируют создать туристический маршрут по улицам, где в первозданном виде сохранились здания XIX века.
Источник: Вести Севастополя