Вести Севастополь 6.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Восстановить в прежнем виде. Внучка Алексея Максимова помогает воссоздать исторический облик усадьбы городского головы. Какой будет Максимова дача?

– В парке Учкуевка началось благоустройство. Контролируют работы общественники. Как подрядчик реагирует на просьбы людей?

– Пройти огонь и воду. В Севастополе соревнуются лучшие пожарные Южного военного округа.

– По дорогам истории. В Алупке планируют создать туристический маршрут по улицам, где в первозданном виде сохранились здания XIX века.

Источник: Вести Севастополя