Вести Севастополь 6.06.2019 Выпуск 17:00

6 июня 2019     22
Вести Севастополь 6.06

Главные темы выпуска:

– Восстановить в прежнем виде. Внучка Алексея Максимова помогает воссоздать исторический облик усадьбы городского головы. Какой будет Максимова дача?

– В парке Учкуевка началось благоустройство. Контролируют работы общественники. Как подрядчик реагирует на просьбы людей?

– Пройти огонь и воду. В Севастополе соревнуются лучшие пожарные Южного военного округа.

– По дорогам истории. В Алупке планируют создать туристический маршрут по улицам, где в первозданном виде сохранились здания XIX века.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Среди дворовых футбольных команд пройдет мини-спартакиада
Среди дворовых футбольных команд пройдет мини-спартакиада

Соревнования “Двор-спорт-2019” стартуют в Севастополе 14 июня.   Футболисты-любители будут состязаться за звание лучших в трёх видах соревнований: “Двор-футбик” (дворовой футбол …


Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»
Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»

‘), link: “https://russian.rt.com/russia/video/638794-putin-si-czinpin-avtora-krejser” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = …


В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж
В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж. Видео ФСБ

6 июня Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты