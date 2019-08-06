Вести Севастополь 6.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Задержан известный в Севастополе ресторатор. Славишу Карабашевичу грозит экстрадиция в Сербию.

– Дом готов, но жить в нём нельзя. В Севастополе продолжают искать способы ввести в эксплуатацию проблемные долгострои.

– Собак двенадцати опасных пород теперь запрещено выгуливать без намордника. Как физически и юридически защититься от нападения?

– МЧС призывает отдыхающих быть внимательнее. Даже самые популярные туристические места могут быть опасными.

– Патриотическая смена в палаточном лагере. Как проводят время курсанты со всей России и соседних государств на берегу озера Донузлав?

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Источник: Вести.Севастополь