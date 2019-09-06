Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Севастополе выявили очаги распространения опасных заболеваний. Как идет борьба с распространителями инфекции?

– Уничтожение памятников за рубежом может ударить по тем, кто инициирует их разрушение. Депутаты Госдумы в Севастополе обсуждали новый законопроект об охране мемориалов.

– Пони на контакт идти не хотели. На Фиоленте лошади провалились в трехметровую яму. Подробности спасательной операции.

– В Севастополе открыли скалодром мирового уровня. Кто может на нем заниматься и какие соревнования теперь готов принимать город?

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Источник: Вести.Севастополь