Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 17:00

6 сентября 2019     21
Вести Севастополь 6.09.2019

Главные темы выпуска:

– Очаги инфекции в одном из любимых мест отдыха горожан – на Максимовой даче. Есть ли угроза распространения заболевания в Севастополе?

– Связал два античных полиса и превзошел аналогичное строение в Херсонесе. Археологи нашли необычный храм на территории пещерного города Эски-Кермен.

– Пони на контакт идти не хотели. На Фиоленте лошади провалились в трехметровую яму. Подробности спасательной операции.

– В школе №7 открыли скалодром мирового уровня. Он лицензирован, и там можно ставить мировые рекорды.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Дубль Батшуаи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020
Дубль Батшуаи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020

00:00 Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу …


Недостроенный дом на ул
Недостроенный дом на ул. Генерала Мельника под угрозой сноса

Проверку законности постройки дома №80 по ул. Генерала Мельника провели сотрудники департамента городского хозяйства. В соответствии с публичной кадастровой картой …


На территории Максимовой дачи обнаружили малярийных комаров
На территории Максимовой дачи обнаружили малярийных комаров

После заката на Максимовой даче начинается сезон охоты. Теперь в меню у жаб новое блюдо. В трёх прудах природного заповедника …


Вести Севастополь 6.09.2019
Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Очаги инфекции в одном из любимых мест отдыха горожан – на Максимовой даче. Есть ли угроза …


В Севастополе не будет общественных туалетов за 43 млн рублей
В Севастополе не будет общественных туалетов за 43 млн рублей

Закупку отменил Михаил Развожаев. «Конечно, за всем объёмом закупок я лично не могу уследить. Но, естественно, эта закупка была сегодня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты