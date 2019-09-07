Вести Севастополь 6.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Очаги инфекции в одном из любимых мест отдыха горожан – на Максимовой даче. Есть ли угроза распространения заболевания в Севастополе?
– Связал два античных полиса и превзошел аналогичное строение в Херсонесе. Археологи нашли необычный храм на территории пещерного города Эски-Кермен.
– Пони на контакт идти не хотели. На Фиоленте лошади провалились в трехметровую яму. Подробности спасательной операции.
– В школе №7 открыли скалодром мирового уровня. Он лицензирован, и там можно ставить мировые рекорды.
Источник: Вести.Севастополь