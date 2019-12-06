Вести Севастополь 6.12.2019. Выпуск 17:00

6 декабря 2019     15
Вести Севастополь 6.12.2019

Главные темы выпуска:

– Будут ли ставить забор вокруг самого большого парка на Северной стороне? Случай вандализма в еще несданном парке “Учкуевка” вносит изменения в концепцию.

– Когда завершат строительство футбольного поля в районе Студгородка?

– Моряки-тихоокеанцы завершают практику в Севастополе. Сегодня в город зашел учебный корабль «Перекоп». Дальше он отправится по пути исходи Русской эскадры в 1920 году.

– В Севастопольских лесах прививают животных от бешенства – ветеринары раскладывают «вкусные» брикеты с вакциной.

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 6.12.2019
Вести Севастополь 6.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Будут ли ставить забор вокруг самого большого парка на Северной стороне? Случай вандализма в еще несданном …



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