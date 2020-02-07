Вести Севастополь 7.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В Севастополе два градуса мороза, но по городу уже развернуты мобильные пункты обогрева. Кого ждут в этих шатрах?

– Выполнить стрельбу не хуже, чем на «четвёрку». Разведчики Черноморского флота отрабатывают практические навыки в условиях, приближенных к боевым.

– Выбирая участки для ремонта дорог, в Севавтодоре ориентировались на жалобы жителей. Сколько дорог отремонтируют в городе в этом году?

– События Севастополя, запечатлённые на фотоплёнку. Что заинтересовало школьников на выставке фотографа Дмитрия Метёлкина?

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Источник: Вести.Севастополь