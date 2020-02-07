Вести Севастополь 7.02.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– В Севастополе два градуса мороза, но по городу уже развернуты мобильные пункты обогрева. Кого ждут в этих шатрах?
– Выполнить стрельбу не хуже, чем на «четвёрку». Разведчики Черноморского флота отрабатывают практические навыки в условиях, приближенных к боевым.
– Выбирая участки для ремонта дорог, в Севавтодоре ориентировались на жалобы жителей. Сколько дорог отремонтируют в городе в этом году?
– События Севастополя, запечатлённые на фотоплёнку. Что заинтересовало школьников на выставке фотографа Дмитрия Метёлкина?
Источник: Вести.Севастополь