Вести Севастополь 7.06.2019 Выпуск 14:25

7 июня 2019     12
Вести Севастополь 7.06

Главные темы выпуска:

– Школы переносят экзамены. Тысячи квартир в Севастополе обесточены. Автобусы не вышли на маршруты. Виной всему ливень. Что ещё в сухом остатке?

– Курортную зону в Учкуевке ждёт обновление. Какой её видят в будущем?

– Свои идеи показали архитекторы. Итоги конкурса проектов реконструкции набережной и пляжа.

– Понятно без слов. Немецкие художники языком абстракции говорят событиях прошлого. Выставка работ из Кёльна к 75-ой годовщине освобождения Севастополя.

Источник: Вести Севастополя

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