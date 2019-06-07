Вести Севастополь 7.06.2019 Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Школы переносят экзамены. Тысячи квартир в Севастополе обесточены. Автобусы не вышли на маршруты. Виной всему ливень. Что ещё в сухом остатке?

– Курортную зону в Учкуевке ждёт обновление. Какой её видят в будущем?

– Свои идеи показали архитекторы. Итоги конкурса проектов реконструкции набережной и пляжа.

– Понятно без слов. Немецкие художники языком абстракции говорят событиях прошлого. Выставка работ из Кёльна к 75-ой годовщине освобождения Севастополя.

Источник: Вести Севастополя