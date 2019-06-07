Вести Севастополь 7.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Приплыли. Двухчасовой ливень превратил улицы Севастополя в каналы. Как город возвращался к нормальной жизни и кто возместит ущерб пострадавшим?
– Три года отличной службы! Фрегат “Адмирал Эссен” отмечает день корабля. Какие они – рабочие будни военных моряков?
– Как будет выглядеть прибрежная зона Учкуевки? Проекты победителей конкурса по реконструкции объекта выставлены на суд горожан.
– В Севастополе начинается отбор детей в новую Академию хореографии. Кто, где и когда может подать заявку?
Источник: Вести Севастополя