Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Пять тысяч рублей или лишение прав. Как севастопольские медики отнеслись к ужесточению наказания за непропуск скорой?

– Почему в Верхнесадовом одна новая спортивная площадка закрыта, а другая разрушается на глазах? А как обновляют школьные спортплощадки? И успеют ли завершить работы к 1 сентября?

– Долгострой на улице Шевченко. Когда людям готовиться к переезду, которого они ждут уже три года?

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Источник: Вести.Севастополь