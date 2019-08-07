Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В середине августа завершится аукцион на строительство очистных сооружений “Южные”, но заявок пока нет. Между тем на поврежденном канализационном коллекторе в Голубой бухте начались аварийные работы.
– Сроки сдачи дороги-дублёра проспекта Генерала Острякова затягивают водители. Они паркуются прямо под строительной техникой. В Ленинском районе города продолжается ремонт двадцати улиц.
– Центр дайвинга – под угрозой закрытия. Без реабилитационных занятий могут остаться спортсмены-паралимпийцы. Всему виной – земельный вопрос.
– Общение, понятное без слов. Мастер-класс в Севастополе провела преподаватель театра движения из Санкт-Петербурга.
Источник: Вести.Севастополь