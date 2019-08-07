Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 20:45

– В Севастополе снова работают врачи Морозовской больницы. Сколько детей получат помощь ведущих московских хирургов?

– Споры вокруг капитального ремонта. Пока дом обновляют снаружи, он рассыпается изнутри.

– Центр дайвинга – под угрозой закрытия. Почему спортсмены-паралимийцы могут остаться без реабилитационных занятий?

– На трубопроводе в Голубой бухте начались аварийные работы. А в середине августа станут известны итоги аукциона на строительство очистных сооружений.

В Севастополе подрядчик затягивает ремонт фасада дома четвертый месяц В Севастополе жители дома не согласны с качеством капитального ремонта лицевой стороны здания. Специалисты Фонда содействия капитальному ремонту утверждают: работы …



Паралимпийцы Севастополя могут потерять возможность заниматься дайвингом Земельный конфликт, затрудняющий развитие водного спорта. Заслуженный тренер СССР по подводному плаванию уже третий год не может добиться продления аренды …



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Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – На трубопроводе в Голубой бухте начались аварийные работы. А в середине августа станут известны итоги аукциона …

