Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 20:45

7 августа 2019     18
Вести Севастополь 7.08.2019

Главные темы выпуска:

– На трубопроводе в Голубой бухте начались аварийные работы. А в середине августа станут известны итоги аукциона на строительство очистных сооружений.

– Центр дайвинга – под угрозой закрытия. Почему спортсмены-паралимийцы могут остаться без реабилитационных занятий?

– Споры вокруг капитального ремонта. Пока дом обновляют снаружи, он рассыпается изнутри.

– В Севастополе снова работают врачи Морозовской больницы. Сколько детей получат помощь ведущих московских хирургов?

Источник: Вести.Севастополь

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