Вести Севастополь 7.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– На трубопроводе в Голубой бухте начались аварийные работы. А в середине августа станут известны итоги аукциона на строительство очистных сооружений.
– Центр дайвинга – под угрозой закрытия. Почему спортсмены-паралимийцы могут остаться без реабилитационных занятий?
– Споры вокруг капитального ремонта. Пока дом обновляют снаружи, он рассыпается изнутри.
– В Севастополе снова работают врачи Морозовской больницы. Сколько детей получат помощь ведущих московских хирургов?
Источник: Вести.Севастополь