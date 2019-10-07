Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Сторожевой корабль “Пытливый” выполнил задачи в Средиземном море. Как на Черноморском флоте оценили результаты трехмесячного похода?
– Самый большой детский турпроект страны становится сложнее. Какие испытания в этом сезоне ждали воспитанников детского центра “Артек” на слёте на Тороповой даче?
– Разные формы прекрасного. Волонтёры устроили генеральную уборку на побережье. А участники международной парусной регаты – яркое дефиле у берегов Севастополя.
Источник: Вести.Севастополь