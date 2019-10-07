Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 11:25

– Разные формы прекрасного. Волонтёры устроили генеральную уборку на побережье. А участники международной парусной регаты – яркое дефиле у берегов Севастополя.

– Самый большой детский турпроект страны становится сложнее. Какие испытания в этом сезоне ждали воспитанников детского центра “Артек” на слёте на Тороповой даче?

– Сторожевой корабль “Пытливый” выполнил задачи в Средиземном море. Как на Черноморском флоте оценили результаты трехмесячного похода?

Концертный директор Заворотнюк опроверг сообщения о ее смерти Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды, опровергнув при этом сообщения …



Что происходит на российском рынке жилья? Ситуация в жилищном строительстве остается непростой. Об этом сообщил Центробанк в опубликованной 4 октября аналитической записке. Одним из ключевых сдерживающих …



В Крыму ожидаются заморозки на почве ГУ МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками. В ночь с 8 на 9 октября …



В Крым приедет еврокомиссар по правам человека Дуня Миятович, комиссар совета Европы, намерена лично выяснить, нарушаются ли права жителей полуострова. Это касается прежде всего крымских татар, которые …

