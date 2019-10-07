Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Цена ошибки – более миллиона рублей. Компанию, оставившую центр Севастополя без газа, накажут. Есть ли её вина в том, что погас вечный огонь?

-«Пытливый» вернулся. Три месяца сторожевой корабль провёл на боевом дежурстве. Детали похода в Средиземное море.

– Комедийная актриса Наталья Медведева работает волонтёром в Севастополе. Насколько чище стали берега Крыма всего за два дня?

– Способы узнать Крым с высоты, с воды и в долгом походе. Как в этом сезоне изменилась программа слёта детского центра «Артек»?

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Источник: Вести.Севастополь