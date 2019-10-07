Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Ремонт дорог, реконструкция парков и подпорных стен. В какие сроки будут устранять недочеты? И какие объекты в первую очередь будут приводить в порядок?
– В Севастополе планируют возродить практику работы стоматологических кабинетов в школах. Хватит ли врачей?
– Севастополь впервые за пять лет принял международную парусную регату. Какое природное явление порадовало яхтсменов на финише?
– Сплавиться на каяках и пройти над пропастью. Как детский турслет может попасть в Книгу рекордов России?
Источник: Вести.Севастополь