Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 17:00

7 октября 2019     16
Вести Севастополь 7.10.2019

Главные темы выпуска:

– Ремонт дорог, реконструкция парков и подпорных стен. В какие сроки будут устранять недочеты? И какие объекты в первую очередь будут приводить в порядок?

– В Севастополе планируют возродить практику работы стоматологических кабинетов в школах. Хватит ли врачей?

– Севастополь впервые за пять лет принял международную парусную регату. Какое природное явление порадовало яхтсменов на финише?

– Сплавиться на каяках и пройти над пропастью. Как детский турслет может попасть в Книгу рекордов России?

Источник: Вести.Севастополь

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