Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Реконструкцию Камышового шоссе завершит Севастопольский автодор, а еще 14 объектов сдадут к декабрю. Но почему их ремонт критикуют и жители, и региональные власти?

– В онкодиспансере начали работать новые специалисты из других регионов России. Как это изменит ситуацию с приемом пациентов и сколько еще врачей могут переехать на работу в наш город?

– Севастополь впервые за пять лет принял международную регату. Кто участвовал и какое природное явление удивило яхтсменов на финише?

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Источник: Вести.Севастополь