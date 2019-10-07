Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 20:45

7 октября 2019     22
Вести Севастополь 7.10.2019

Главные темы выпуска:

– Реконструкцию Камышового шоссе завершит Севастопольский автодор, а еще 14 объектов сдадут к декабрю. Но почему их ремонт критикуют и жители, и региональные власти?

– В онкодиспансере начали работать новые специалисты из других регионов России. Как это изменит ситуацию с приемом пациентов и сколько еще врачей могут переехать на работу в наш город?

– Севастополь впервые за пять лет принял международную регату. Кто участвовал и какое природное явление удивило яхтсменов на финише?

Источник: Вести.Севастополь

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