Вести Севастополь 7.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Реконструкцию Камышового шоссе завершит Севастопольский автодор, а еще 14 объектов сдадут к декабрю. Но почему их ремонт критикуют и жители, и региональные власти?
– В онкодиспансере начали работать новые специалисты из других регионов России. Как это изменит ситуацию с приемом пациентов и сколько еще врачей могут переехать на работу в наш город?
– Севастополь впервые за пять лет принял международную регату. Кто участвовал и какое природное явление удивило яхтсменов на финише?
Источник: Вести.Севастополь