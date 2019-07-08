Вести Севастополь 8.07.2019. Выпуск 17:00

8 июля 2019     25
Вести Севастополь 8.07.2019

Главные темы выпуска:

– В правительстве города продолжают обсуждать концепцию национальной программы развития Севастополя. Какие проекты представили сегодня?

– Как производителям Севастополя выйти на зарубежные рынки? Перспективы регионального бизнеса обсудили на заседании отделения “Опоры России”.

– История, за которой следила вся страна. День семьи, любви и верности семья Тарасенко встречает в полном составе.

– В лагере Ласпи открылась “творческая смена”. Отдых на морском побережье, а еще музыка, танцы и правила дорожного движения!

Источник: Вести.Севастополь

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