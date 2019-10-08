Вести Севастополь 8.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Процедура утверждения. В Законодательном собрании Севастополя сегодня обсуждали кандидатуры новых вице-губернаторов.

– Жители Корабельной стороны отказываются от новой остановки. Как соблюсти баланс личных и общественных интересов на улице Надеждинцев?

– Первый урожай с виноградников, заложенных после воссоединения Крыма с Россией. Как при государственной поддержке аграрии Севастополя вышли на рекорд?

– Ещё одна госпрограмма в действии. В Севастополь переезжают жить и работать врачи. Каким пациентам уже оказывают помощь доктора из Тюмени?

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Источник: Вести.Севастополь