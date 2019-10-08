Вести Севастополь 8.10.2019. Выпуск 20:45

8 октября 2019     17
Вести Севастополь 8.10.2019

Главные темы выпуска:

– Севастопольская «Большая семёрка». Депутаты утвердили кандидатуры заместителей губернатора.  Как они планируют развивать регион?

– Офицерские звания и дополнительные социальные гарантии, но более жесткие требования к работе. Судебные приставы будут трудиться по-новому. Как это отразиться на неплательщиках?

– Пережил Великую Отечественную войну, посвятил свою жизнь военно-морскому флоту и даже спас страну от международного конфликта. Сергей Рыбак отмечает 90-летие.

Источник: Вести.Севастополь

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