Вести Севастополь 9.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Еще один городской сквер решено реконструировать. Останется ли детский парк в Ленинском районе?

– Как ввести в эксплуатацию новостройку, если в доме уже живут люди? Что нужно еще сделать, чтобы долгострой на улице Маринеско соответствовал российскому законодательству?

– С птичьего рынка – без справки. Какие опасности несут домашние животные? Управление ветеринарии проверило как продавцов на зоорынке, так и тех, кто торгует за его воротами.

– Что происходит под белым шатром в Арт-бухте? На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица.

Источник: Вести.Севастополь