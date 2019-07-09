Вести Севастополь 9.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– 10 тысяч километров за десять дней! В Константиновской батарее завершился мотопробег Владивосток-Севастополь.

– Продукты стали доступнее, а медикаменты дороже. Как в июле изменились цены в Севастополе?

– Рейд по птичьему рынку. Чем опасен “живой товар”? И как проверить его происхождение?

– Не только хороший фон для фотосессий, но и уникальное сырьё для косметической отрасли. Крымские предприятия добиваются возвращения лаванды в список сельхозкультур.

Источник: Вести.Севастополь