Вести Севастополь 9.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– 10 тысяч километров за десять дней! В Константиновской батарее завершился мотопробег Владивосток-Севастополь.
– Продукты стали доступнее, а медикаменты дороже. Как в июле изменились цены в Севастополе?
– Рейд по птичьему рынку. Чем опасен “живой товар”? И как проверить его происхождение?
– Не только хороший фон для фотосессий, но и уникальное сырьё для косметической отрасли. Крымские предприятия добиваются возвращения лаванды в список сельхозкультур.
Источник: Вести.Севастополь