Вести Севастополь 9.08.2019. Выпуск 17:00

9 августа 2019     15
Вести Севастополь 9.08.2019

Главные темы выпуска:

– Телефонный тариф для жителей Крыма и Севастополя не изменится. Компания МТС и Минсвязи страны договорились о введении моратория.

– Послание в бутылке нашли спустя шестьдесят лет на Аляске! А «Вести Севастополь» отыскали автора письма, живущего на берегу Черного моря.

– Масштабные учения провели бригады скорой помощи на диком пляже. Какие задачи стояли перед медиками?

– Бойцы ракетной бригады Черноморского флота принимают участие во всеармейских соревнованиях. В чем специфика плавания с автоматом?

– Физкультминутка для жителей и гостей города. Севастополь отмечает День физкультурника.

Источник: Вести.Севастополь

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