Вести Севастополь 9.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Телефонный тариф для жителей Крыма и Севастополя не изменится. Компания МТС и Минсвязи страны договорились о введении моратория.
– Послание в бутылке нашли спустя шестьдесят лет на Аляске! А «Вести Севастополь» отыскали автора письма, живущего на берегу Черного моря.
– Масштабные учения провели бригады скорой помощи на диком пляже. Какие задачи стояли перед медиками?
– Бойцы ракетной бригады Черноморского флота принимают участие во всеармейских соревнованиях. В чем специфика плавания с автоматом?
– Физкультминутка для жителей и гостей города. Севастополь отмечает День физкультурника.
Источник: Вести.Севастополь