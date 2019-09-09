Вести Севастополь 9.09.2019. Выпуск 17:00

– На Малаховом кургане – воины времён первой обороны города, а в Парке Ахматовой – гладиаторы. В Севастополе стартовал ежегодный военно-исторический фестиваль.

– Спортивный интерес. Николай Валуев принял участие в открытии спортивного уличного комплекса и турнира по боксу.

– Останки сестры милосердия, найденные при реконструкции Исторического бульвара, перезахоронили на Братском кладбище.

– Выбор сделан! Впервые в парламенте Севастополя будут представлены сразу 5 партий. Как проходило голосование?

Крымчанина накажут за призывы к терроризму и хранение взрывчатых веществ По данным пресс-службы Северо-Кавказского окружного военного суда, крымчанина приговорили к шести годам колонии общего режима за призывы к терроризму в социальных …



Александр Брыжак: «Небольшая явка была предопределена общей апатией севастопольцев к политической жизни города» В целом, выборы прошли спокойно и прогнозируемо. Небольшая явка была предопределена общей апатией жителей к политической жизни города. Пятилетние склоки …



В Ялте открылась Международная аграрная конференция В Ялте, в поселке Отрадное, открылась IV Международная научная конференция «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки». На нее …



Вести Севастополь 9.09.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Выбор сделан! Впервые в парламенте Севастополя будут представлены сразу 5 партий. Как проходило голосование? – Останки …

