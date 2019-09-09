Вести Севастополь 9.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Выбор сделан! Впервые в парламенте Севастополя будут представлены сразу 5 партий. Как проходило голосование?
– Останки сестры милосердия, найденные при реконструкции Исторического бульвара, перезахоронили на Братском кладбище.
– Спортивный интерес. Николай Валуев принял участие в открытии спортивного уличного комплекса и турнира по боксу.
– На Малаховом кургане – воины времён первой обороны города, а в Парке Ахматовой – гладиаторы. В Севастополе стартовал ежегодный военно-исторический фестиваль.
Источник: Вести.Севастополь