Вести Севастополь 9.09.2019. Выпуск 17:00

9 сентября 2019     22
Вести Севастополь 9.09.2019

Главные темы выпуска:

– Выбор сделан! Впервые в парламенте Севастополя будут представлены сразу 5 партий. Как проходило голосование?

– Останки сестры милосердия, найденные при реконструкции Исторического бульвара, перезахоронили на Братском кладбище.

– Спортивный интерес. Николай Валуев принял участие в открытии спортивного уличного комплекса и турнира по боксу.

– На Малаховом кургане – воины времён первой обороны города, а в Парке Ахматовой – гладиаторы. В Севастополе стартовал ежегодный военно-исторический фестиваль.

Источник: Вести.Севастополь

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