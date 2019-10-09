Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Семь-вице губернаторов за шесть часов. Городской парламент утвердил в должностях заместителей Михаила Развожаева. А они рассказали, что готовы сделать для города.

– Судебные приставы могут оказаться в суде как ответчики. В каких случаях их будут наказывать рублём? С 2020 года вступит в силу федеральный закон “О службе в органах принудительного исполнения”.

– Международный фестиваль театров танца в Севастополе. Бальная, народная, современные хореография и даже классический балет в исполнении японской примы.

– Продолжение трилогии о “Гардемаринах”. В Севастополе снимают батальные сцены на море. Кто из любимых актёров появится в новом фильме?

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Источник: Вести.Севастополь