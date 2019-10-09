Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– 145 лет Всемирной почтовой службе. Вспомним, какой была почта до того, как стала электронной. А теперь, когда телефон в кармане, почему мы по-прежнему пишем, а не печатаем личные письма?

– В Севастополе может появиться новый природный парк. Как этому способствует стройка многоквартирного дома?

– Международный фестиваль театров танца «АRT-бухта». Балет в исполнении японской примы и современная хореография. Что еще танцуют на главных сценах города?

– Гардемарины снова устремились вперёд. В Севастополе завершаются съемки продолжения знаменитой кинотрилогии. Главные персонажи в ней – дети гардемаринов.

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Источник: Вести.Севастополь