Главные темы выпуска:
– 145 лет Всемирной почтовой службе. Вспомним, какой была почта до того, как стала электронной. А теперь, когда телефон в кармане, почему мы по-прежнему пишем, а не печатаем личные письма?
– В Севастополе может появиться новый природный парк. Как этому способствует стройка многоквартирного дома?
– Международный фестиваль театров танца «АRT-бухта». Балет в исполнении японской примы и современная хореография. Что еще танцуют на главных сценах города?
– Гардемарины снова устремились вперёд. В Севастополе завершаются съемки продолжения знаменитой кинотрилогии. Главные персонажи в ней – дети гардемаринов.
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – 145 лет Всемирной почтовой службе. Вспомним, какой была почта до того, как стала электронной. А теперь, …