Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 17:00

9 октября 2019     4
Вести Севастополь 9.10.2019

Главные темы выпуска:

– Обычная математика на службе ГИБДД. В Севастополе устанавливают камеры фиксации нарушений, которые вычисляют среднюю скорость движения.

– Московские хирурги проводят мастер-классы для севастопольских врачей. Какое оборудование будет помогать врачам из Севастополя проводить сложнейшие операции?

– Новая история с уже полюбившимися героями. В Севастополе проходят съемки четвертого фильма о гардемаринах. Когда он выйдет на экраны?

– Почтовой службе исполняется 145 лет. Почему несмотря на современные технологии она все равно остается востребованной?

Источник: Вести.Севастополь

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