Вести Севастополь 9.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Обычная математика на службе ГИБДД. В Севастополе устанавливают камеры фиксации нарушений, которые вычисляют среднюю скорость движения.
– Московские хирурги проводят мастер-классы для севастопольских врачей. Какое оборудование будет помогать врачам из Севастополя проводить сложнейшие операции?
– Новая история с уже полюбившимися героями. В Севастополе проходят съемки четвертого фильма о гардемаринах. Когда он выйдет на экраны?
– Почтовой службе исполняется 145 лет. Почему несмотря на современные технологии она все равно остается востребованной?
Источник: Вести.Севастополь